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Сирия обвинила Израиль в убийстве члена правительства

Сирия обвинила Израиль в убийстве члена правительства

Член кабинета министров Сирии Мидхат Салих был убит солдатами израильской армии, сообщает информационное агентство SANA.

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