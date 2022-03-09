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Lamborghini и Ferrari прекратили работу в России

Lamborghini и Ferrari прекратили работу в России

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о приостановке предпринимательской деятельности на российском рынке в связи с событиями на Украине.

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