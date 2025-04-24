Даже не сопротивлялись: Российский боец рассказал, как ВСУ сдали Калиново

Неопытные мобилизованные солдаты ВСУ почти не сопротивлялись, когда ВС РФ освобождали Калиново (ДНР), сообщил командир отделения штурмового отряда 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Альфа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии