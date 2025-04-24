Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Зоя Гольдштаб
    Война-это баааааалшие денежки с обоих сторон и политигры.....Враг снова пыталс...
  • Eduard
    Мы Украине дали,мы и забрали.Договора,что Украина может Крымский полуостров передать третьим странам,тех более врагам...Зеленский сделал ...
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    Где учат врать? Чисто идиотом надо быть что бы чушь слушать,про демократию,свободу,самостийность,это говорит продажн...Зеленский сделал ...

Даже не сопротивлялись: Российский боец рассказал, как ВСУ сдали Калиново

Даже не сопротивлялись: Российский боец рассказал, как ВСУ сдали Калиново

Неопытные мобилизованные солдаты ВСУ почти не сопротивлялись, когда ВС РФ освобождали Калиново (ДНР), сообщил командир отделения штурмового отряда 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Альфа».

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