5 аномальных мест на Земле, где не работают законы физики

Кое-где даже свет преломляется иначе, и ученые не понимают, почему. Если вы в седьмом классе не открывали учебник по физике, не стоит расстраиваться — на нашей планете есть места, где привычные законы физики, кажется, не действуют вовсе.
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