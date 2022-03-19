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Эшли Янг: «Игроки «Арсенала» праздновали победу над «Виллой» так, будто выиграли лигу. Это показывает, что им было сложно»

Эшли Янг высказался о том, как игроки «Арсенала» праздновали победу над «Астон Виллой». «Канониры» одержали победу со счетом 1:0 в выездном матче 30-го тура АПЛ.

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