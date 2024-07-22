Картофельная запеканка на сковороде по-швейцарски

Картофельная запеканка на сковороде готовится быстрее и проще, чем в духовке. Это «блюдо для мальчиков» — если у вас в семье есть мальчики-подростки, обязательно приготовьте им картофельную запеканку по-швейцарски, ведь в ней есть ингредиенты, которые больше всего нравятся парням: бекон и картошка.
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