Евродепутат Джанантонио да Ре заявил о росте коррупции в ЕС

Член Европарламента (ЕП) от Италии Джанантонио да Ре выступил с заявлением о росте коррупции внутри Евросоюза (ЕС), а также существенных различиях между странами, входящими в его состав, в показателях коррумпированности.
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