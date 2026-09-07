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Регионы России

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На вторичном рынке Китая продаются серверные видеокарты Nvidia Tesla M60

На вторичном рынке Китая продаются серверные видеокарты Nvidia Tesla M60

Tesla M60 была выпущена в 2015 году и изначально предназначалась не для игровых задач, а для серверов, виртуальных рабочих станций и платформ Nvidia GRID.

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