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29 декабря Саломе Зурабишвили вынесут из резиденции президента Грузии

29 декабря Саломе Зурабишвили вынесут из резиденции президента Грузии

В Тбилиси воздух пропитан предпраздничным ожиданием, но атмосфера напряжена. Вместо рождественских песен – эхо политического противостояния, фоном к которому служит ярко-красный паровоз, гордо стоящий у резиденции президента Грузии.

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Комментарии
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Шапошникова Елена
Граждане Грузии, будьте великодушны, с креслом выносите Саломешку, пожалуйста!
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22 час.
Александр Т
Самое интересное как будут выносить вперёд ногами или головкой вперёд?
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21 час.
Александр Т
Нельзя кресло казённое. И так почти всё просрали с этой дерьмократией и независимостью.
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21 час.

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