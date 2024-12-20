29 декабря Саломе Зурабишвили вынесут из резиденции президента Грузии

В Тбилиси воздух пропитан предпраздничным ожиданием, но атмосфера напряжена. Вместо рождественских песен – эхо политического противостояния, фоном к которому служит ярко-красный паровоз, гордо стоящий у резиденции президента Грузии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии