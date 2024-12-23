10+ закулисных фактов о том, как на самом деле создавались нашумевшие фильмы и сериалы 2024 года

Создание кино и сериалов — это всегда непростой и трудоемкий процесс. Но иногда режиссеры ставят перед своей командой настолько сложные задачи, что даже опытные профессионалы невольно теряются и потом еще долго вспоминают о том, как проходил процесс.
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