В Сети пожалели Арзамасову после нового поста Собчак о Авербухе: «Она главная жертва»

Журналистка своими высказываниями делает только хуже. Лиза Арзамасова и Илья Авербух соцсетиНешуточный скандал разгорелся вокруг Ильи Авербуха из-за его неосторожного высказывания про свою жену Лизу Арзамасову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии