Юрий Ильинов

«Унижение Зеленского»: СМИ на Западе оценили подход Кремля к переговорам В Британии назвали подход Кремля к встрече с представителями киевского режима проявлением силы. СМИ отметили унижение Зеленского такой позицией Путина. Британский телеканал Sky News указал на проявление силы в подходе президента РФ к переговорам с Украиной. В СМИ выразили мнение, что Путин унижает Зеленского своим отношением к дипломатической встрече. Авторы отметили позднюю публикацию списка участников делегации от российской стороны, в которую не вошли представители высшего руководства страны. Это является демонстрацией неуважения к Украине, написали в материале. Тем временем делегация от РФ ожидает начала переговоров с утра. Представители Турции сообщили о переносе начала мероприятия на вторую половину дня. Зеленский вместе с другими представителями Украины прибыл в Анкару. Они встретятся с президентом Турции перед началом круглого стола. При этом российская сторона заявила о настрое на серьёзную работу в Стамбуле. Участник делегации Владимир Мединский подтвердил решительность менять ситуацию в конфликте. Он напомнил, что Путин инициировал эти прямые переговоры для поиска путей к установлению долгосрочного и прочного мира. Ранее «ПЕРВЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ» писал про совещание в Кремле перед предстоящими переговорами.