Силовики сообщили об уничтожении существенной части 152-й бригады ВСУ

Российские военные ликвидировали значительное число личного состава 152-й отдельной егерской бригады ВСУ, действовавшей в районе Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР, как сообщают источники ТАСС из правоохранительных структур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии