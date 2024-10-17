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Силовики сообщили об уничтожении существенной части 152-й бригады ВСУ

Российские военные ликвидировали значительное число личного состава 152-й отдельной егерской бригады ВСУ, действовавшей в районе Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР, как сообщают источники ТАСС из правоохранительных структур.

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