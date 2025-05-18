Маск оценил отказ Дурова блокировать оппозицию в Румынии

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X прокомментировал заявление основателя Telegram Павла Дурова, который сообщил, что отказал Франции в просьбе ограничить консерваторов в Румынии перед выборами.
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