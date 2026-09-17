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Русскоязычный «Минотавр» Звягинцева стал заявкой Франции на международный «Оскар»

Русскоязычный «Минотавр» Звягинцева стал заявкой Франции на международный «Оскар»

Франция выбрала русскоязычную драму Андрея Звягинцева «Минотавр» кандидатом страны на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».

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