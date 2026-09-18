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SPLETNIK

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Евгений Плющенко передаёт "большой привет злюкам" после провального выступления сына за Азербайджан

Евгений Плющенко передаёт "большой привет злюкам" после провального выступления сына за Азербайджан

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко передаёт "большой привет злюкам" после провального выступления 13-летнего сына от Яны Рудковской за Азербайджан.

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