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Воронежские новости

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В Воронеже несколько охранников избили посетителей не прошедших фейс-контроль

В Воронеже несколько охранников избили посетителей не прошедших фейс-контроль

В Воронеже несколько охранников избили посетителей не прошедших фейс-контроль: как минимум один из пострадавших потерял сознаниеМассовое побоище между посетителями увеселительного заведения и его охраной произошло в самом центре Воронежа, у входа в «Коммуну».

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