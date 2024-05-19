В Воронеже несколько охранников избили посетителей не прошедших фейс-контроль: как минимум один из пострадавших потерял сознаниеМассовое побоище между посетителями увеселительного заведения и его охраной произошло в самом центре Воронежа, у входа в «Коммуну».