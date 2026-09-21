Дмитрий Миляев сообщил об отбое беспилотной опасности

Дмитрий Миляев сообщил, что беспилотная угроза в регионе отступила.Дмитрий Миляев в социальных сетях сообщил об отбое беспилотной опасности в регионе.
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