Андрей Свечников набрал 1+1, став 2-й звездой матча с «Анахаймом». У него 64 очка в 70 играх

Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) и был признан второй звездой.
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