В Петербурге водителя осудили за нетрезвую езду и конфисковали его автомобиль

А также выписали штраф в размере 200 тысяч рублей Прокуратура Пушкинского района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении Виталия Скугарева, который был признан виновным по части 1 статьи 264.
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