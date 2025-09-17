Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

19 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Очередная чушь про Союз от человека, который там не жил. А что это за перл про мороженное, со сроком хранения 4 дня? ...5 самых вкусных п...
  • Влад Бонд
    Я сам делаю вино, стоит годами и не прокисает, даже открытое.Как не дать пропа...
  • Психология сновидений
    Обожаю хурму!Делаем жесткую ху...

Кладем в суп жареный рис и горох. Восточная хитрость добавить сытности, не используя при этом мяса

Кладем в суп жареный рис и горох. Восточная хитрость добавить сытности, не используя при этом мяса

Восточные кулинары знают немало хитростей, как добавить насыщенности овощным супам. Если традиционная похлебка получается жидковатой, то ее можно легко сделать гуще: секрет здесь кроется в жареном горохе и рисе, которые добавляются в бульон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Сорокин
Скоро,Девушки.Ваши мужики и вовсе забудут что такое Борщ,Щи,Рассольник...Вы их котлетами из моркови и свеклы,в лучшем случае,накормите! Учитесь готовить.а не в ресторанах питаться!
Ответить
3 г.
EV
Evgeni Velesik
Огурцы дороже мяса, во мЛя какая ситуация!
Ответить
10 м.
Виктор Белогорцев
а скоро девки останутся без мужиков
Ответить
9 м.
наверх