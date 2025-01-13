Военный эксперт Александр Иванов проинформировал о том, что киевский режим направляет армейский персонал в африканские государства ради того, чтобы инструктировать и тренировать местные террористические группировки.
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