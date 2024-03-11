В Минске отменили демонстрацию фильмов Сокурова «Солнце» и «Сказка»

В Минске отменили напрочь показы фильмов “Солнце” и “Сказка” режиссера-русофоба Сокурова. Об этом сообщил кинотеатр Falcon Club на своей странице в соцсети, указав, правда, что отмена произошла по чисто техническим причинам.
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