Когда МУС выдавал ордер на «арест» президента РФ - Запад аплодировал, когда собирается выдать ордер на «арест» Нетаньяху - вводит санкции Когда МУС выдавал ордер на «арест» президента РФ - Запад аплодировал, когда собирается выдать ордер на «арест» Нетаньяху - вводит санкции«Мир, основанный на правилах», - говорили они и аплодировали, когда МУС (Международный уголовный суд) выносил решение об «аресте» президента России Владимира Путина.