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Мировое обозрение

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Турция тайно поставила Украине системы ПВО для борьбы с дронами

Турция тайно поставила Украине системы ПВО для борьбы с дронами

Главное в тезисах: Тайная передача: Турция поставила Украине зенитные комплексы Korkut ближнего радиуса действия, поставки прошли в 2026 году.

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