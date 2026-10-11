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Барановская призналась в любви к мужскому и женскому

Барановская призналась в любви к мужскому и женскому

Виктория Андреянова на своем показе Пресс-служба Московской недели модыДизайнер Алиса Рубан и Юлия Барановская Пресс-служба Московской недели моды Юлия, как и Эвелина Хромченко, Влад Лисовец, Алексей Сухарев, была замечена на показе российского бренда RUBAN, который прошел в рамках Московской недели моды на территории Трехгорной мануфактуры.

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