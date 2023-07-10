Скандальный Максим Галкин* заявил, что от его имени в Сети действуют мошенники. Опальный пародист публично признался, что не имеет никакого отношения к новому ТГ-каналу “Голос Галкина” и предостерег поклонников от обмана.
Галкин* рассказал в Сети о обмане
Комментарии
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PPPOE082362
Точно ,дырявый поиздержался вот гонит пургу.
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7 час.
ВХ
Вера Холодова
Да на фига он здесь нужен?..
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4 час.
ЕН
Егоров Николай
Уже забыт, не нужен, вычеркнут из памяти.
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1 час.
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