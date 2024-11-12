ГК «Ариант» подала иск к региональным властям из за приватизации ЧЭМК

Группа компаний «Ариант», активы которой, включая крупного производителя вина «Кубань-Вино», перешли в государственную собственность после судебного разбирательства, инициированного Генеральной прокуратурой, обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с иском против местных властей.