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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оклахома» обсуждает с Кэйсоном Уоллесом контракт с зарплатой 25 миллионов долларов в год

«Оклахома» начала переговоры с Кэйсоном Уоллесом о продлении контракта. По информации инсайдера Марка Стейна, стороны обсуждают соглашение со средней годовой зарплатой около 25 миллионов долларов.

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