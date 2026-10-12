«Оклахома» обсуждает с Кэйсоном Уоллесом контракт с зарплатой 25 миллионов долларов в год

«Оклахома» начала переговоры с Кэйсоном Уоллесом о продлении контракта. По информации инсайдера Марка Стейна, стороны обсуждают соглашение со средней годовой зарплатой около 25 миллионов долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым