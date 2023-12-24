Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с экскурсионным автобусом и представить доклад о ходе проверки по факту ДТП в Ярославской области

23 декабря текущего года на автомобильной дороге у деревни Филимоново Ростовского района Ярославской области водитель, управляя экскурсионным автобусом, в котором находились 35 человек (20 из них несовершеннолетние), не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
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