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Для молодости и красоты: 5 полезных привычек, которые должны появиться у женщин перед Новым годом

Для молодости и красоты: 5 полезных привычек, которые должны появиться у женщин перед Новым годом

За несколько недель до Нового года так хочется привести все свои дела в порядок. Закончить старые проекты, сделать дома генеральную уборку, наконец-то разобрать шкафы и помириться с другом, с которым вы не разговариваете из-за какой-то ерунды.

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