Число случаев ботулизма в Казани выросло до 14

Ещё 14 человек отравились в Нижнем Новгороде, 12 — в реанимации.фото: mos.ru/ М. Мишина--> Количество зарегистрированных случаев подозрения на ботулизм в Казани увеличилось до 14, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.