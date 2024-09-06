Ignio.com Скорпион. Еженедельный эротический гороскоп за 9 - 15 сентября

Блаженство подарят нынче те позы, в которых вы сможете проявить свой упрямый и настойчивый характер. Чтобы управлять процессом и суметь настоять на своем, вы обязательно должны быть «сверху» или хотя бы иметь возможность для активных манипуляций, как со своим телом, так и телом своих любовников.