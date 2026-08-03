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Татар-информ

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Более 350 дворов и новый автопарк: как изменился Альметьевск за пять лет

Более 350 дворов и новый автопарк: как изменился Альметьевск за пять лет

Фото предоставлено Еленой Бауэр Итоги реализации народной программы за последние пять лет и дальнейшие приоритеты развития обсудили на муниципальном форуме «Работаем на результат!», который прошел в Альметьевске.

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