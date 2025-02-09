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Квартира, дом, дача

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Плюсы и минусы роботов-пылесосов

Плюсы и минусы роботов-пылесосов

Мало кому нравится ходить с пылесосом по квартире и дому, собирая мусор и пыль. Поэтому роботы-пылесосы столь популярны.

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Комментарии
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А Кудасов
Купил из любопытства. Его уборка так себе. Запуск отдалённо глупость и фантазия. Зарядка хлопотна, по инструкции - чушь.  Пользовался редко. Со временем АКБ накрылась. Новый искать, когда модель уже не производиться. И ради чего. Думаю выкинуть, засорить среду. Игрушка для лоха.
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13 час.
Elena Dmitrieva
У меня есть уже пятый год. Я очень довольна его работой. Иногда делаю так: пылесошу Карчером, а потом запускаю малыша робота. И он умудряется собрать полный контейнер пыли
Ответить
11 час.
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