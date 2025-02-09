Плюсы и минусы роботов-пылесосов

Купил из любопытства. Его уборка так себе. Запуск отдалённо глупость и фантазия. Зарядка хлопотна, по инструкции - чушь. Пользовался редко. Со временем АКБ накрылась. Новый искать, когда модель уже не производиться. И ради чего. Думаю выкинуть, засорить среду. Игрушка для лоха.

Elena Dmitrieva

У меня есть уже пятый год. Я очень довольна его работой. Иногда делаю так: пылесошу Карчером, а потом запускаю малыша робота. И он умудряется собрать полный контейнер пыли