Командование ЦВО исполнило желание ребенка увидеть служащего в зоне СВО отца

Командование Центрального военного округа (ЦВО) в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание мальчика Сергея из Екатеринбурга, мечтавшего увидеть отца, находящегося в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.
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