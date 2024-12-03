Прогноз магнитных бурь на сегодня и завтра: ждать ли болей и скачков давления 4 декабря Евгения КомароваХотя текущий месяц предполагает несколько периодов сильных магнитных бурь, сегодня, 4 декабря, как и завтра, не стоит ожидать сильных возмущений вместе с сопутствующими проблемами вроде болей и скачков давления.