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Пронедра

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Прогноз магнитных бурь на сегодня и завтра: ждать ли болей и скачков давления 4 декабря

Прогноз магнитных бурь на сегодня и завтра: ждать ли болей и скачков давления 4 декабря

Прогноз магнитных бурь на сегодня и завтра: ждать ли болей и скачков давления 4 декабря Евгения КомароваХотя текущий месяц предполагает несколько периодов сильных магнитных бурь, сегодня, 4 декабря, как и завтра, не стоит ожидать сильных возмущений вместе с сопутствующими проблемами вроде болей и скачков давления.

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