Дождались.😨😨😨 Цены на бензин устремились ввысь. ⛽⛽⛽ После достаточно длительного периода «заморозки» ценники на АЗС изменилась не в сторону потребителей.
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Дождались.😨😨😨 Цены на бензин устремились ввысь. ⛽⛽⛽ После достаточно длительного периода «заморозки» ценники на АЗС изменилась не в сторону потребителей.