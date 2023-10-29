ВКС России пригодились бы выставленные на продажу казахстанские МиГ-31

Недавно в Казахстане были выставлены на продажу 117 (условно) самолетов советского производства. Продавцом выступило РГП «Қазарнаулыэкспорт» (Казспецэкспорт) и первые торги на аукционе должны были пройти 26 октября, но они не состоялись.