Курская дуга, 28 сентября. Приказ на драп из нашего приграничья — фейк или новый «мирный план Зеленского»

Александр Ситников 29 сентября 2024 г., 9:24 Какие секреты выдаст захваченный нашими бойцами мобильный штаб ВСУ Вражеское наступление в Глушковском районе, судя по отсутствию видео боев, выдохлось, констатирует «Военная хроника».
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