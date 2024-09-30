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Русский Днепропетровск

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Курская дуга, 28 сентября. Приказ на драп из нашего приграничья — фейк или новый «мирный план Зеленского»

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