What is a Tick in Futures Trading? Silver Futures COMEX_DL:SI1! Plus500US Every futures trader eventually asks the same question: "If the market moves, how much money do I actually make or lose?" The answer begins with understanding ticks.
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