Лариса Гузеева назвала «безобразием» интимный кадр с Лыковым

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала интимный кадр со своим однокурсником Александром Лыковым. Она назвала их совместную постельную сцену «безобразием».
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