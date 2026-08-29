Бойцы "Центра" за сутки уничтожили более 355 военных ВСУ и САУ AS-90 Braveheart

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" за минувшие сутки уничтожили более 355 военнослужащих и 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart ВСУ.
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