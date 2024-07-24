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МиГ-31: чемодан без ручки или все-таки лом?

МиГ-31: чемодан без ручки или все-таки лом?

Стоило только по нашим СМИ пройти информации о том, что авиазавод «Сокол» что в Нижнем Новгороде передал ВКС капитально отремонтированные и модернизированные МиГ-31, как на Западе все весьма оживились и отреагировали соответствующим образом.

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