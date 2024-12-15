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Гоша Карцев раскрыл секрет Олеси Иванченко в новой «Натальной карте»: «Видно, когда не свои волосы»

Гоша Карцев раскрыл секрет Олеси Иванченко в новой «Натальной карте»: «Видно, когда не свои волосы»

Шоу «Натальная карта» не так давно начало выходить в Сети, но уже приобрело тысячи поклонников. Привлекают зрителей не только астрологические разборы, но и яркие образы ведущих.

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