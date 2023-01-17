Швыдкой рассказал, что Сербия не отказалась от сотрудничества с РФ вопреки давлению Запада

Власти Сербии сохранили контакты с Москвой, несмотря на попытки западных государств отменить любое взаимодействие с Россией, считает спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.
Власти Сербии сохранили контакты с Москвой, несмотря на попытки западных государств отменить любое взаимодействие с Россией, считает спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.
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