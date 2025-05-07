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В Чувашии в День Победы могут ограничить работу сотовой связи

В Чувашии в День Победы могут ограничить работу сотовой связи

ЧЕБОКСАРЫ, 7 мая, ФедералПресс. Власти Чувашии рассматривают вариант с ограничением мобильной связи для предотвращения возможных провокаций и обеспечения безопасности во время торжественных мероприятий 9 мая.

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