"Многие не ждали повесток": Новосибирцы сами приходят в военкоматы

В военные комиссариаты Новосибирска приходят попадающие под частичную мобилизацию. Как рассказали в военкомате Ленинского и Кировского районов, к ним прибывают граждане до 35 лет, имеющие воинские учётные специальности, те, у кого есть боевой опыт.