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"Многие не ждали повесток": Новосибирцы сами приходят в военкоматы

"Многие не ждали повесток": Новосибирцы сами приходят в военкоматы

В военные комиссариаты Новосибирска приходят попадающие под частичную мобилизацию. Как рассказали в военкомате Ленинского и Кировского районов, к ним прибывают граждане до 35 лет, имеющие воинские учётные специальности, те, у кого есть боевой опыт.

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