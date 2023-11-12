Овечкин перед матчем против "Айлендерс" пожал руку американскому военному

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин перед игрой регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс" пожал руку одному из американских военных, которые стали участниками церемонии открытия игры.
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