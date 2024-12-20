Новости СВО. Во время прямой линии Путина ВСУ атаковали регион России. Карта боевых действий на Украине на сегодня 20.12.2024

На этом фоне СМИ сообщили, что ВС РФ ликвидировали четверых военных ВСУ. Во время прямой линии Путина ВСУ атаковали регион России Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке региона со стороны украинских войск.